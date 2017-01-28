Трамп ужесточает иммиграционную политику

Президент США Дональд Трамп подписал указы об укреплении безопасности границ страны и ужесточении иммиграционной политики. Документы были подписаны на церемонии в Министерстве внутренней безопасности, передает «Коммерсант».

В интервью телекомпании ABC президент заявил, что строительство стены на границе с Мексикой начнется «относительно скоро». «Все зависит от того, что происходит в Мексике. И мы получим от Мексики возмещение, как я неоднократно и говорил»,— добавил господин Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер анонсировал подписание этих документов. Он уточнил, что указы будут содержать меры, предусматривающие строительство «физического барьера» на границе, высылку нелегальных мигрантов с криминальным прошлым.

Впрочем, президент Мексики Энрике Пенья Ньето в своем видеообращении к нации заявил, что страна платить за стену не будет.