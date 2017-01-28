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Трамп впервые после инаугурации позвонит Путину

В мире

27 января 2017

АА

Президент США Дональд Трамп намерен провести первый после инаугурации телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в эти выходные (28-29 января).

Трамп впервые после инаугурации позвонит Путину

фото: politoboz.net

 Об этом в Twitter написала корреспондент NBC Хейли Джексон со ссылкой на источник в администрации США, пишет «Коммерсант».

Источник CNN уточняет, что разговор состоится в субботу.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на этой неделе сказал, что договоренности о телефонном разговоре лидеров двух стран пока нет.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил Москве сокращение ядерных вооружений в обмен на снятие санкций. Однако группа американских сенаторов планирует запретить господину Трампу отменять ограничительные меры в отношении России без одобрения Конгресса.

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