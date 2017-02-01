Google попросил своих сотрудников вернуться в США из-за указа Трампа

Интернет-компания Google призвала своих сотрудников, которые находятся за пределами США, вернуться в страну как можно скорее.

В компании опасаются, что они могут не успеть вернуться до того, как вступит в силу указ, ограничивающий въезд иммигрантов в США, который накануне подписал президент страны Дональд Трамп, сообщает ВВС.

В компании полагают, что от этой директивы могут пострадать более 100 сотрудников компании.

Официально Google не комментирует сообщение о необходимости скорейшего возвращения сотрудников. Однако копия сообщения также оказалась в распоряжении агентства Блумберг.

"Больно смотреть, как из-за этого указа президента наши коллеги несут личные потери", - говорится в сообщении генерального директора компании Сундара Пичаи.

В пресс-службе компании Блумбергу сообщили, что обеспокоены этим указом Трампа и любыми другими предложениями, которые накладывают ограничения на сотрудников компании и их семьи.

В компании также опасаются, что новый указ также может создать барьеры для привлечения талантливых специалистов из других стран в США.

Многие технологические компании лоббировали смягчение ограничений на приезд иммигрантов в страну.

Трамп в пятницу заморозил программу приема беженцев в США, а также ввел ограничения на въезд в страну для граждан Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Судана, Сомали и Ливии. Эти ограничения означают, что выходцам из этих стран могут не разрешить сесть на борт самолетов, летящих в США, даже если у них есть "грин-карта".