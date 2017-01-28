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Москву обвинили в попытке повлиять на Нобелевский комитет

В мире

28 января 2017

АА

Полицейская служба безопасности Норвегии заявила, что Россия использовала спецслужбы для попытки повлиять на работу Нобелевского комитета.

Москву обвинили в попытке повлиять на Нобелевский комитет

Об этом сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания NRK, сообщает gazeta.ru.

В Норвегии заявили, что Россия хотела помешать присуждению Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году.

В свою очередь в российском посольстве данную информацию назвали паранойей.

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