Москву обвинили в попытке повлиять на Нобелевский комитет
28 января 2017
Полицейская служба безопасности Норвегии заявила, что Россия использовала спецслужбы для попытки повлиять на работу Нобелевского комитета.
Об этом сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания NRK, сообщает gazeta.ru.
В Норвегии заявили, что Россия хотела помешать присуждению Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году.
В свою очередь в российском посольстве данную информацию назвали паранойей.
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