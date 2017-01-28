Рыночная стоимость Microsoft превысила 500 миллиардов долларов
В мире
28 января 2017
АА
Рост стоимости Microsoft произошел в связи с сильными показателями по прибыльности.
Капитализация Microsoft Corp. выросла на 2,5% в ходе торгов в пятницу и впервые с марта 2000 года превысила отметку 500 миллиардов долларов пишет zn.ua.
Акции компании подорожали благодаря сильной отчетности за минувший финквартал. Скорректированная прибыль компании в октябре-декабре составила 84 цента на акцию при выручке 25,8 млрд долларов. Оба показателя превзошли ожидания: аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне 79 центов на акцию, выручку - 25,3 млрд долларов.
Капитализация Apple, самой дорогой компании мира, оценивается в 650 млрд долларов, Alphabet (материнская структура Google) - в 590 млрд долларов, Microsoft занимает третье место. В пятерку также входят инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (408 млрд долларов) и интернет-ритейлер Amazon (почти 400 млрд долларов).
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