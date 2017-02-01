Петиция против визита Трампа в Лондон набрала около 900 тысяч подписей
В мире
30 января 2017
АА
Петиция с требованием не допустить государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию по приглашению королевы Елизаветы II набрала более 890 тыс. подписей.
фото: AP
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте британского парламента, пишет РБК.
На 8:55 мск количество голосов составило 891,23 тыс. Таким образом, общественный документ прошел необходимый порог в 100 тыс. для того, чтобы его рассмотрела нижняя палата парламента Великобритании — палата общин. Из пояснительной записки к петиции следует, что визит следует отменить, поскольку он «может вызвать смущение» королевы Елизаветы II.
«Дональду Трампу необходимо разрешить въезд в Великобританию в качестве главы правительства США, но его не следует приглашать с официальным визитом, поскольку это вызовет смущение Ее Величества Королевы (Елизаветы II. — РБК)», — говорится в пояснении к петиции.
Ранее, 27 января, в Овальном кабинете Белого дома состоялась первая встреча президента Дональда Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Глава британского парламента стала первым официальным представителем иностранного государства, которого Трамп пригласил с официальным визитом после своей инаугурации.
Во время встречи двух лидеров Мэй озвучила Трампу приглашение королевы Елизаветы II совершить официальный на государственном уровне визит в Великобританию. Трамп, в свою очередь, приглашение принял.
Глава аппарата президента США Рейнс Прибус заявил в интервью каналу Эн-би-си, что запрет на въезд в США гражданам семи исламских стран не касается обладателей грин-карты, то есть, тех, кто получил право на постоянное проживание в США.
По оценке главы правительства, в подходе к отношениям с Россией "следует обращаться к примеру Рональда Рейгана, который во время переговоров с Михаилом Горбачевым придерживался принципа: "доверяй, но проверяй".
После четырех лет лидерства Toyota утратила звание производителя наиболее востребованных автомобилей в мире. В 2016 году компания продала лишь 10,2 млн машин, тогда как Volkswagen удалось продать 10,3 млн.
Витебским городским отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела по обвинению директора одного из туристических агентств Витебска в совершении ряда корыстных и должностных преступлений.