«В позитивном и деловом ключе». В Кремле дали оценку разговору Путина и Трампа
В мире
30 января 2017
АА
Глава МИД Сергей Лавров рассказал, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был продуктивным как в человеческом, так и в политическом плане.
фото: lenta.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл подробности телефонного разговора президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, эта беседа проявила взаимное уважение лидеров и готовность к совместной работе с опорой на национальные интересы, передает ТАСС.
Лавров отметил, что разговор «был хорошим в политическом и человеческом смыслах», и продемонстрировал возможность «общаться без нравоучений».
«Они [Путин и Трамп] договорились продолжить работу и на уровне экспертов, и в рамках своих дальнейших контактов, которые наверняка состоятся, сроки и детали которых еще предстоит согласовать», — отметил Лавров и пояснил, что работа на экспертном уровне станет регулярной, как только будет окончательно сформирован кабинет Трампа в той части, которая касается внешних связей. После этого представителям двух стран предстоит прояснить, насколько «совместные интересы» двух стран можно превратить в «совместные механизмы по решению проблем», добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил разговор как конструктивный, в том числе и прикладном плане, передает корреспондент РБК. По словам Пескова, главы государств отметили уважение как очень важный принцип в двусторонних отношениях и подчеркнули взаимное уважение между народами двух стран.
«В предыдущие годы дефицит взаимного уважения во многом был причиной отката и деградации в наших отношениях», — сказал Песков.
Кроме того, Песков сообщил, что во время телефонного разговора 28 января обсуждались вопросы, которые касаются региональной и международной безопасности, а также проблема расстановки главных акцентов в том, что касается возможного взаимодействия между двумя странами, в том числе — с точки зрения борьбы с терроризмом.
Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся 28 января и продлился 45 минут. После разговора пресс-служба Кремля выпустила сообщение, где сказано, что приоритетной целью дальнейшей работы двух стран станет объединение усилий в борьбе с международным терроризмом. В Кремле отметили, что беседа прошла «в позитивном и деловом ключе».
В Вашингтоне после разговора выразили надежду, что беседа между двумя лидерами станет началом улучшения отношений между США и Россией.
Глава аппарата президента США Рейнс Прибус заявил в интервью каналу Эн-би-си, что запрет на въезд в США гражданам семи исламских стран не касается обладателей грин-карты, то есть, тех, кто получил право на постоянное проживание в США.
По оценке главы правительства, в подходе к отношениям с Россией "следует обращаться к примеру Рональда Рейгана, который во время переговоров с Михаилом Горбачевым придерживался принципа: "доверяй, но проверяй".
После четырех лет лидерства Toyota утратила звание производителя наиболее востребованных автомобилей в мире. В 2016 году компания продала лишь 10,2 млн машин, тогда как Volkswagen удалось продать 10,3 млн.
Витебским городским отделом Следственного комитета окончено расследование уголовного дела по обвинению директора одного из туристических агентств Витебска в совершении ряда корыстных и должностных преступлений.