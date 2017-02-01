В 2016 спецслужбы России предотвратили более 40 терактов

Спецслужбы России предотвратили более 40 терактов в 2016 году, в том числе попытку терактов на чемпионате мира по хоккею.

Во время чемпионата мира по хоккею спецслужбы России предотвратили попытку терактов в Москве. Об этом сообщил первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин., передает РБК. Кулягин подчеркнул, что боевики, готовившие теракты на прошедшем с 6 по 22 мая чемпионате мира, были задержаны 2 мая.

4 мая прошлого года ФСБ сообщила о задержании «группы граждан центральноазиатских стран, планировавших осуществить серию террористических актов». Их удалось поймать «в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий в городе Москве», уточнили в ФСБ.

Всего в 2016 году российские спецслужбы пресекли около 40 терактов, ликвидировали около 140 боевиков и 24 главарей подполья, а также задержали около 900 человек, отметил Кулягин.

По его словам, 6 мая в Красноярске задержаны сторонники ИГИЛ, которые планировали атаки в общественном транспорте в День Победы. 17 июня в Дагестане убили главу исламистского бандформирования Гасана Абдуллаева, причастного к терактам на посту ДПС и обстрелу посетителей крепости в Дербенте. А в Ингушетии 14 ноября были обнаружены пятеро боевиков, которые планировали теракты в многолюдных местах в период новогодних праздников, в том числе около посольства Франции в Москве.

«Убит лидер так называемого «Вилаята-Кавказ» Рустам Асельдеров, именовавший себя лидером Исламского государства на Северном Кавказе», — рассказал Кулягин. Асельдеров, по данным спецслужб, причастен к ряду резонансных преступлений, включая теракты в Волгограде в 2013 году и в Махачкале в 2011 году, напомнил представитель НАК.

В течение года силовики обнаружили полсотни мастерских по изготовлению оружия и обезвредили почти 200 взрывных устройств, добавил Кулягин. В результате работы спецслужб число преступлений бандгрупп на Кавказе сократилось более чем в два раза с 2014 года и на 11% по сравнению с 2015 годом, сказал представитель НАК.

Еще одним направлением работы спецслужб Кулягин назвал противодействие финансированию терроризма: если раньше боевики существовали в основном за счет вымогательства у бизнесменов, незаконного оборота оружия и наркотиков, то в последнее время главный источник их финансирования — международные террористические организации. В течение года черный список Росфинмониторинга пополнили порядка 2 тыс. лиц, которых спецслужбы считали причастными к финансированию терроризма; их счета заблокированы.

Кроме того, власти не допустили выезда из России 86 предполагаемых террористов и пресекли деятельность 34 вербовщиков, сказал Кулягин.