Украина возглавила Совбез ООН

Открытое заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине состоится 2 февраля.
Украина с 1 февраля 2017 года на месяц переняла у Швеции председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом сообщается на сайте Совбеза.
В ближайшее время должна быть утверждена программа работы Совбеза на предстоящий период. Кресло председателя СБ ООН займет посол Украины при организации Владимир Ельченко.
В марте председательство в Совбезе ООН перейдет к Великобритании.
Отметим, Украина является одним из 10 непостоянных членов Совбеза ООН.
Накануне Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность ухудшением ситуации на востоке Украины и призвал немедленно восстановить режим прекращения огня. Данный проект заявления во вторник, 31 января, внесла в Совбез ООН делегация Украины. Совет Безопасности ООН в ходе закрытых консультаций обсудил ситуацию в Авдеевке.
Напомним, открытое заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине состоится 2 февраля.
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