Украина возглавила Совбез ООН

Открытое заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине состоится 2 февраля.

Украина с 1 февраля 2017 года на месяц переняла у Швеции председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом сообщается на сайте Совбеза.

В ближайшее время должна быть утверждена программа работы Совбеза на предстоящий период. Кресло председателя СБ ООН займет посол Украины при организации Владимир Ельченко.

В марте председательство в Совбезе ООН перейдет к Великобритании.

Отметим, Украина является одним из 10 непостоянных членов Совбеза ООН.

Накануне Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность ухудшением ситуации на востоке Украины и призвал немедленно восстановить режим прекращения огня. Данный проект заявления во вторник, 31 января, внесла в Совбез ООН делегация Украины. Совет Безопасности ООН в ходе закрытых консультаций обсудил ситуацию в Авдеевке.

Напомним, открытое заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине состоится 2 февраля.