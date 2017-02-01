В России офицеров ФСБ и сотрудника "Лаборатории Касперского" обвинили в госизмене
01 февраля 2017
По неофициальной версии, арестованные сотрудники ФСБ связаны с хакерской группировкой «Шалтай-Болтай».
Фото: СС0
Главе отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщил Интерфаксу адвокат Иван Павлов.
Вместе со Стояновым, добавил адвокат, обвинения в госизмене предъявлены начальнику отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергею Михайлову и его заместителю Дмитрию Докучаеву.
Павлов сообщил, что защищает одного из фигурантов, но не уточнил, кого именно.
О задержании двух офицеров ФСБ и сотрудника «Лаборатории Касперского» стало известно в середине января. Михайлова, Докучаева и Стоянова, как сообщалось ранее, задержали в декабре по подозрению в госизмене.
Источник Интерфакса в конце января сообщил, что офицеров ФСБ подозревают в сотрудничестве с ЦРУ. В рамках дела, по его данным, арестованы еще два человека, имена которых он называть не стал.
По неофициальной версии, арестованные сотрудники ФСБ связаны с хакерской группировкой «Шалтай-Болтай». Михайлов, по данным «Новой газеты», был куратором «Шалтай-Болтая» от ФСБ.
«Росбалт» со ссылкой на источники сообщил, что офицеры ФСБ были задержаны после того, как на них дал показания Владимир Аникеев, которого агентство называет основателем «Шалтая-Болтая». Аникеев был задержан осенью 2016 года по подозрению в компьютерном взломе.
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