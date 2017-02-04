В Украине заявили об обстреле транспортного самолета
В мире
01 февраля 2017
АА
Огонь по украинскому самолету открыли с захваченных Россией буровых вышек Одесского газового месторождения.
Транспортный самолет Ан-26 Военно-морских сил Украины, осуществлявший полет в украинской морской экономической зоне, обстреляли из стрелкового оружия с ранее захваченных Россией буровых вышек Одесского газового месторождения, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, пишет zn.ua.
"В результате обстрела самолету было нанесено повреждение. Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания. Кроме того, экипажем была выявлена и зафиксирована работа радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны", – написал он в Facebook, сопроводив свою публикацию фотографиями повреждений самолета.
По словам министра, после возвращения Ан-26 на аэродром, при осмотре самолета на его корпусе нашли пулевое отверстие шириной в 3 см.
Пшеничная ржавчина, принадлежащая семейству грибковых заболеваний и способная вызвать 100-процентную потерю урожая некоторых уязвимых сортов пшеницы, все стремительнее распространяется по Европе, Африке и Азии.
Для того чтобы расширить возможности крестьян выращивать разные полевые культуры, традиционный список было решено пополнить местными сортами конопли, соевых и садовых бобов, говорится в сообщении Министерства земледелия Латвии.
Пшеничная ржавчина, принадлежащая семейству грибковых заболеваний и способная вызвать 100-процентную потерю урожая некоторых уязвимых сортов пшеницы, все стремительнее распространяется по Европе, Африке и Азии.