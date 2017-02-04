В Украине заявили об обстреле транспортного самолета

Транспортный самолет Ан-26 Военно-морских сил Украины, осуществлявший полет в украинской морской экономической зоне, обстреляли из стрелкового оружия с ранее захваченных Россией буровых вышек Одесского газового месторождения, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, пишет zn.ua.

"В результате обстрела самолету было нанесено повреждение. Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания. Кроме того, экипажем была выявлена и зафиксирована работа радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны", – написал он в Facebook, сопроводив свою публикацию фотографиями повреждений самолета.

По словам министра, после возвращения Ан-26 на аэродром, при осмотре самолета на его корпусе нашли пулевое отверстие шириной в 3 см.