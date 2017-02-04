Google стал самым дорогим брендом мира

При этом на первую позицию вышла интернет-компания Google, стоимость бренда которой увеличилась за минувший год почти на четверть и достигла 109,47 млрд долларов, пишет Forbes.

Бренд Apple подешевел примерно на 27%, до 107,141 млрд долларов, в результате чего он опустился на второе место в рейтинге.

На третьем остался интернет-ритейлер Amazon.com, стоимость бренда которого оценивается в 106,396 млрд долларов (рост на 53%). Телекоммуникационная компания AT&T подорожала более чем на 45%, до 87,016 млрд долларов, и поднялась до четвертой строчки списка по сравнению с шестой позицией в 2015 году. На пятое место с четвертого опустилась Microsoft, несмотря на то, что стоимость бренда выросла более чем на 13% – до 76,265 млрд долларов.

На шестой строке находится первая неамериканская компания – южнокорейский производитель электроники Samsung (66,219 млрд долларов, рост на 13%).

Далее вновь следуют представители американского бизнеса Verizon (65,875 млрд долларов), Walmart (62,211 млрд долларов) и Facebook (61,998 млрд долларов).

Крупнейший китайский банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) замыкает десятку лидеров с показателем 47,832 млрд долларов.

Среди европейских компаний наивысшее место занимает BMW. Германский автоконцерн находится на 17-й позиции против 15-й в 2015 году, стоимость его бренда оценивается в 37,124 млрд долларов.

Среди российских компаний Сбербанк поднялся в прошлом году на 156-е место с 200-го годом ранее, в то время как «Газпром» опустился на 344-ю строчку с 302-й позиции, «Лукойл» – на 375-е место с 229-го.