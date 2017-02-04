Индекс продовольственных цен ФАО достиг максимума за последние два года

Как сообщили "Ежедневнику" в ФАО, рост произошел главным образом за счет увеличения цен на сахар и зерновые культуры, даже несмотря на то, что предложение на мировых рынках остается на высоком уровне.

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 173,8% в январе, достигнув своего самого высокого значения почти за два года и увеличившись на 2,1% по сравнению с пересмотренным значением за декабрь и на 16,4% по сравнению с уровнем января 2016 года.

Индекс цен ФАО на сахар подскочил на 9,9% за месяц, что обусловлено ожиданиями сохранения длительного дефицита предложения в Бразилии, Индии и Таиланде.

Индекс цен ФАО на зерно вырос на 3,4% с декабря до шестимесячного максимума, при этом котировки на пшеницу, кукурузу и рис продолжают расти. Цены на пшеницу выросли, главным образом, в связи с опасениями относительно неблагоприятных погодных условий, которые отрицательно скажутся на урожае 2017 года, а также в связи с сообщениями о сокращении площадей под озимую пшеницу в Соединённых Штатах Америки. Рост цен на кукурузу отражает повышение спроса и неопределённость видов на урожай в Южной Америке. Мировые цены на рис также выросли в результате сокращения экспорта из Индии в связи с кампанией государственных закупок.

Индекс продовольственных цен ФАО представляет собой торгово-взвешенный индекс, отражающий мировые рыночные цены на ключевые группы продовольствия.

В то время как 2016 стал пятым годом подряд снижения индекса, в январе он отметился своим непрерывным шестимесячным ростом.

Индекс цен ФАО на растительные масла вырос на 1,8%, главным образом, в результате низкого уровня мировых запасов пальмового масла в сочетании с медленным восстановлением производства в Юго-Восточной Азии. Цены на соевое масло, напротив, снизились на фоне ожиданий обильных мировых запасов.

Индекс цен ФАО на молочную продукцию остались неизменными с декабря, что резко контрастирует с наблюдавшейся во второй половине 2016 года тенденцией, когда индекс подскочил на целых 50 процентов в период с мая по декабрь.

Индекс цен ФАО на мясо также практически не изменился. В Австралии в связи с ремонтом стада сократилось экспортное предложение говядины, что привело к росту цен, однако он был компенсирован снижением цен на баранину и другие виды мяса.

Мировые запасы зерновых находятся на рекордно высокой отметке

Мировые запасы зерновых могут достичь исторического максимума до конца сезонов 2017 года, говорится в последнем издании сводки ФАО «Предложение зерновых и спрос на зерновые». По последним данным, глобальные запасы зерновых составили 681 млн тонн, что на 1,5% выше по сравнению с их декабрьским прогнозом и на 3% выше по сравнению с предыдущим сезоном. Мировые запасы пшеницы, вероятно, установят новый мировой рекорд на отметке в 245 миллионов тонн, увеличившись за год на 8,3%. Запасы фуражного зерна, по прогнозам, вырастут на 0,7%, достигнув при этом второго по величине самого высокого уровня за всю историю наблюдений, тогда как запасы риса несколько снизится, но несмотря на это на окончание сезонов они останутся на уровне, близком в рекордной отметке в 170 млн тонн.

Кроме того, ФАО повысила прогноз по мировому производству зерновых в 2016 году на 15 млн тонн до 2592 млн тонн, что связано, в первую очередь, с более обильным, чем ожидалось, урожаем пшеницы в Австралии и Российской Федерации.

Мировое потребление зерновых и торговля ими также показали более высокие уровни, чем предполагалось ранее.

Предварительные прогнозы на урожай 2017 года противоречивы. Низкие цены побудили фермеров в Северной Америке уменьшить посевные площади под пшеницу до второй самой низкой отметки в истории в Соединенных Штатах, тогда как противоположная тенденция наблюдалась в Российской Федерации.

Что касается риса, избыток осадков в некоторых регионах Вьетнама и их дефицит в Шри-Ланке, скорее всего, приведут к ограничению поставок риса. Для других видов зерна погодные условия будут складываться в целом благоприятно. Производство кукурузы в странах Южной Африки может восстановиться до почти среднего уровня, благодаря росту посевных площадей и улучшению урожаев после сильной засухи прошлого года. Высокие местные цены и благоприятные погодные условия позволяют говорить об увеличении посевов зерновых в Аргентине и Бразилии.