Российское издание собрало самые странные сделки

Попытки продать что-нибудь ненужное или реализовать незаконно нажитое имущество нередко приводили опытных бизнесменов или горе-торговцев к совершению достаточно необычных сделок. Например, буквально недавно в Беларуси задержали наркодельцов, которые несколько раз выставляли на нелегальных аукционах похищенную картину Шишкина, но никак не могли договориться о цене. В итоге преступники готовы были отдать работу художника за 100 тыс. долларов и 3 кг кокаина. Стоимость картины они при этом сильно занизили.

Столь странные сделки, пусть и без участия нарушителей закона, — в общем-то, не редкость в мире искусства. В 2011 году, например, известный уличный художник Бэнкси решил не продавать одну из своих картин, а просто обменять ее. В обмен на работу "Паровозик Томас" (стоимость картины Бэнкси может достигать 100 тыс. фунтов стерлингов) он захотел получить бутафорские усы из фильма "Борат". Доставшийся ему артефакт художник превратил в итоге в выставочный экспонат, поместив усы в коробку из плексигласа.

Конечно, довольно удивительные сделки заключали не только художники или наркоторговцы. В 2009 году группа компаний Headhunter продала Webby, социальную сеть для профессиональных контактов, разработчикам ресурса. СМИ сообщали, ресурс был продан за 1 доллар, бутылку Martini Asti и ящик пива.

32 млн за доллар

Если не считать дополнительных бонусов, которые получили продавцы соцсети для профессиональных знакомств, сделки, сумма которых составляла всего 1 доллар, — не редкость. В прошлом году министр обороны Польши Антоний Мачеревич даже озвучил мнение, что Египет продал России вертолетоносцы "Мистраль " именно за 1 доллар. Правда, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления полной ерундой, то же самое сделала и египетская сторона. Олег Тиньков в период активного троллинга Рокет-банка тоже предлагал купить Смузи Банк (именно так он прозвал кредитную организацию) за 1 доллар. На своей странице в Facebook бизнесмен объявил, что намерен купить банк своим детям, и заметил, что цена в 1 доллар действительна только до момента истечения оферты — позже он готов купить Рокет-банк только за рубль. Правда, владельцы банка от такого предложения гордо оказались, заявив, что он стоит дороже, так что сделка так и не состоялась.

Но среди сделок и предложений о покупке и продаже компаний и даже военной техники за 1 доллар гораздо интереснее выглядела продажа самого "доллара". В 2015 году на торгах Sothbey's картину американского художника, основоположника поп-арта Энди Уорхола "Один доллар" продали за $32,6 млн.

В рублевом эквиваленте

Если не считать экстравагантных предложений бизнесменов, желающих немного поиздеваться над конкурентами, то в российской действительности, конечно же, популярнее были сделки стоимостью 1 рубль, а не доллар. Например, спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров уже несколько раз говорил, что именно за такую сумму "Газпрому" стоит продать городу 75% ОАО "Теплосеть". СМИ при этом оценивали стоимость теплосетей примерно в 5,8 млрд раз выше, но спикер оставался непреклонен. А в 2012 году владелец Национального резервного банка Александр Лебедев действительно продал группе инвесторов 100% авиакомпании Red Wings за 1 рубль. Причиной такой "выгодной" сделки стал тот факт, что незадолго до этого Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиаперевозчика. А в самом конце 2016 года за 1 рубль были проданы 75% акций футбольного клуба "Динамо". За эту символическую сумму банк ВТБ продал клуб Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо".

Бесконечный обмен

Не за рубль или доллар, но все же со значительной скидкой удалось приобрести собственный остров британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону. Изначально цена клочка земли в Тихом океане составляла 5 млн долларов. Брэнсон не растерялся и заявил владельцу острова лорду Кобхэму, что готов потратить не более 100 тыс. долларов. Собственник оскорбился и выдворил Ричарда Брэнсона с острова, но позже из-за печального финансового положения был вынужден вернуться к переговорам и уступить в цене. В итоге остров Некер был приобретен миллиардером всего за 180 тыс. долларов.

Совершать выгодные сделки удавалось не только опытным предпринимателям, но и, например, блогерам. Так, в 2005 году канадец Кайл Макдональд вспомнил о детской игре, цель которой — обменивать ненужные вещи на более дорогие. Он начал обмен с красной канцелярской скрепки, которую он поменял на обычную дверную ручку. После нескольких обменов Макдональду удалось заполучить снегоход, а в итоге выторговать проживание в доме в Колорадо в течение 1 года.