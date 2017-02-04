Украинцы попробуют проголосовать за НАТО
02 февраля 2017
На Украине будет проведен референдум о вступлении страны в НАТО, заявил Порошенко. По его словам, за присоединение к альянсу выступают больше половины украинцев.
dnr-pravda.ru
«Как президент я обращусь к мнению моего народа. Будет проведен референдум по вопросу о вступлении [Украины] в НАТО. И если украинцы проголосуют за, то я со своей стороны сделаю все, чтобы добиться членства в альянсе», — сказал Порошенко.
При этом он отметил, что если четыре года назад за присоединение к альянсу выступали только 16% украинцев, то сейчас таких, по его словам, уже 54%. Сроки проведения референдума он не уточнил, сообщает РБК.
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