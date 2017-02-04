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В Латвии разрешили выращивать коноплю

В мире

02 февраля 2017

АА

Для того чтобы расширить возможности крестьян выращивать разные полевые культуры, традиционный список было решено пополнить местными сортами конопли, соевых и садовых бобов, говорится в сообщении Министерства земледелия Латвии.

В Латвии разрешили выращивать коноплю

kursktv.ru

В пояснении Минземледелия сказано, что евродиректива ЕС позволяет дополнять список традиционных полевых культур и что в последнее время крестьяне активно интересуются возможностью выращивать коноплю и сою. Уже в этом сезоне крестьяне смогут выращивать местный сорт конопли Cannabis sativa L, соевые бобы сорта Glycine max (L.) Merr. и садовые бобы Vicia faba L, сообщает DELFI.  

 
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