Стабилизация украинской экономики раздражает Россию?
В мире
04 февраля 2017
АА
Так замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев, прокомментировал слова Владимира Путина о том, что причиной обострения конфликта в Донбассе послужила нужда Киева в деньгах.
фото: ua.utro.news
«Я понимаю раздражение тем, что сейчас у нас есть и макрофинансовая стабилизация, и в банковском секторе, поэтому я не исключаю, что эта эскалация напряженности связана с тем, чтобы дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию на Украине и попытаться путем военных провокаций на Донбассе отвлечь внимание и ресурсы от демократических и экономических реформ в нашем государстве», — заявил чиновник.
Елисеев выразил мнение, что Украина за счет роста экономики демонстрирует свою успешность. «Поэтому логично, что в Украину сейчас идут деньги», — добавил он.
Замглавы администрации Порошенко также обвинил Россию в том, что она якобы пытается «дискредитировать Украину и ее успехи» с целью лишить ее поддержки Запада, передает «Украинская правда».
Наномним, что 2 февраля президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с венгерским премьером Виктором Орбаном отметил, что причиной обострения конфликта в Донбассе послужила нужда Киева в финансовой помощи и желание украинских властей представить себя жертвой в глазах европейских партнеров. Российский лидер добавил, что к возобновлению боевых действий также привели и внутренние факторы на Украине, в том числе неудачи власти в социальной и экономической политике.
Очередная эскалация конфликта в Донбассе в районе Донецка началась после попытки ВСУ перейти в наступление в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.
Пшеничная ржавчина, принадлежащая семейству грибковых заболеваний и способная вызвать 100-процентную потерю урожая некоторых уязвимых сортов пшеницы, все стремительнее распространяется по Европе, Африке и Азии.
Для того чтобы расширить возможности крестьян выращивать разные полевые культуры, традиционный список было решено пополнить местными сортами конопли, соевых и садовых бобов, говорится в сообщении Министерства земледелия Латвии.
Пшеничная ржавчина, принадлежащая семейству грибковых заболеваний и способная вызвать 100-процентную потерю урожая некоторых уязвимых сортов пшеницы, все стремительнее распространяется по Европе, Африке и Азии.