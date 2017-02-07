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ЕС планирует продлить санкции в отношении россиян
05 февраля 2017
Евросоюз планирует в марте продлить действие санкций против россиян, которые были введены против России в 2014 году.
Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники в Брюсселе.
"Четыре чиновника ЕС сообщили, что страны-члены (ЕС) намерены в середине марта пролонгировать санкции на еще шесть месяцев в отношении 100 граждан Украины и России: среди них Аркадий Ротенберг совладелец СМП Банка и ИнвестКапиталБанка, и крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук", — говорится в сообщении агентства.
Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году. Поводом для такого решения послужили события на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевались и расширялись.
15 сентября ЕС в очередной раз продлил действие ограничений до марта 2017 года.
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