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AliExpress отменяет услугу эконом-доставки на товары стоимостью свыше 2 долларов

В мире

ЕЖЕДНЕВНИК, 06 февраля 2017

АА

Китайский интернет-ритейлер AliExpress с 7 февраля меняет правила доставки товаров в Россию, Украину и Беларусь.

AliExpress отменяет услугу эконом-доставки на товары стоимостью свыше 2 долларов

geekfox.ru

Об этом говорится в опубликованном на сайте компании пресс-релизе.

Для товаров стоимостью больше 2 доллара, направляющихся в Россию, услуга эконом-доставки станет недоступной. Эта же услуга будет недоступна для покупателей из Украины и Беларуси вне зависимости от стоимости. Для этих товаров станет обязательным присвоение трек-номеров.

В пресс-релизе отмечается, что введение данных мер направлено на улучшение качества логистического обслуживания.

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