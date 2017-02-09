Четверть выпускников российских вузов выполняют работу, не требующую высшего образования

25% выпускникам для работы диплом не нужен, а почти 30% занятых, имеющих диплом, работают не по специальности.

Предложение и спрос на выпускников вузов на рынке труда России остаются несбалансированными, пишет газета "Коммерсантъ".

По данным исследования "Где и кем работают высокообразованные россияне" профессора Высшей школы экономики Елены Варшавской (выполнено по данным Росстата за 2014 год), наибольшее число дипломированных специалистов в РФ — инженеры (26,8%) и экономисты (26,4%).

Среди обладателей дипломов специалистами высшего уровня квалификации работают более половины (55,8%). Максимум таких работников — среди выпускников медицинского профиля (85,3%). На втором месте находятся работники, получившие естественно-научную, математическую, педагогическую, юридическую и экономическую (56-61%) подготовку. Среди выпускников аграрного и инженерного профиля эти показатели минимальны (38,0% и 47,4% соответственно).

В то же время каждый четвертый (26,6%) выпускник вуза занимает позиции, формально не требующие такого образования. Больше всего (41,2%) таких среди работников аграрных специальностей, но и 28-32% обладателей юридических, инженерно-технологических, педагогических и гуманитарно-социальных дипломов также заняты работой, для которой высшее образование избыточно.