На АЭС во Франции прогремел взрыв

Во Франции на атомной электростанции "Фламанвиль" на севере страны прогремел взрыв.

Взрыв произошел в машинном зале на АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции, угрозы выброса радиоактивных веществ нет, передает в четверг газета Ouest France.

По данным СМИ, несколько человек могли получить ранения. На место инцидента прибыли пожарные, спасатели и медики.

Пожарные сообщили, что после взрыва начался пожар, зоны атомных реакторов не затронуты.

​Взрыв произошел около 10.00 местного времени (12.00 мск), пишет РИА Новости.