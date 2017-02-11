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На АЭС во Франции прогремел взрыв
09 февраля 2017
Во Франции на атомной электростанции "Фламанвиль" на севере страны прогремел взрыв.
фото: Eric Feferberg
Взрыв произошел в машинном зале на АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции, угрозы выброса радиоактивных веществ нет, передает в четверг газета Ouest France.
По данным СМИ, несколько человек могли получить ранения. На место инцидента прибыли пожарные, спасатели и медики.
Пожарные сообщили, что после взрыва начался пожар, зоны атомных реакторов не затронуты.
Взрыв произошел около 10.00 местного времени (12.00 мск), пишет РИА Новости.
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