На территорию Литвы приехали танки, внедорожники и грузовики из США

В Литву прибыла тяжёлая военная техника ротационных сил США – 10 танков Abrams, 5 боевых машин пехоты Bradley, внедорожники и грузовики.

Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба оборонного ведомства Литвы.

Сообщается, что новая смена ротационных сил США, для которой и предназначена эта техника, будет состоять примерно из 120 военнослужащих.

Как отмечают в Минобороны, американские военнослужащие вместе с литовскими и дислоцированными в стране военными союзников начнут общие тренировки, которые продлятся несколько месяцев

Как ранее сообщал портал BALTNEWS.lt, военнослужащие США в составе до роты включительно на ротационной основе размещаются в Литве с весны 2014 года. Боевая подготовка подразделений 173 воздушно-десантной бригады проходит в рамках программы NATO "Operation Atlantic Resolve".