Украина арестовала имущество Ахметова на территориях непризнанных ДНР и ЛНР

В мире 07 апреля 2017

Представитель энергохолдинга ДТЭК пригрозил международным преследованием всем, кто попытается воспользоваться углем с перешедших под контроль властей ДНР и ЛНР шахт.

zi.dn.ua

Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте имущества предприятий энергохолдинга ДТЭК (входит в состав подконтрольной Ринату Ахметову группы «Систем Кэпитал Менеджмент», СКМ), расположенных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщает РБК.



В соответствии с решением об аресте вводится полный запрет на отчуждение, распоряжение и незаконное использование имущества данных предприятий, в том числе их транспортных средств и оборудования, а также добываемого на шахтах угля.



«Перечень арестованного движимого имущества будет внесен в государственный реестр обременений и базы розыска МВД. Информация об арестованном угле будет направлена в таможенные органы для принятия мер по недопущению ввоза этого угля в Украину через территорию России», — отмечается в сообщении ДТЭК.



Возглавляющий антикризисный штаб ДТЭК Денис Диденко пояснил, что решение Шевченковского райсуда должно предотвратить попытки наладить добычу угля на неподконтрольных официальному Киеву шахтах Донбасса.



«Теперь все, кто будет иметь то или иное отношение к этому процессу, будут преследоваться по украинскому и международному законодательству», — отметил Диденко.



В начале марта 2017 года власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на расположенных на неподконтрольной Киеву территории Донбасса предприятиях, принадлежащих украинским собственникам. При этом под внешнее управление ДНР перешло порядка 40 предприятий, в том числе ряд активов богатейшего человека Украины Рината Ахметова (Forbes оценивает его состояние в 4,6 млрд долларов) — «Донецкоблэнерго», ПАО «Укртелеком», стадион «Донбасс Арена» и другие.



В середине марта энергохолдинг ДТЭК объявил о потере контроля над целым рядом своих предприятий, расположенных в Донбассе («ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Востокэнерго» «ДТЭК Свердловантрацит» и т. д.).



По данным ДТЭК, одного только готового к отправке покупателям угля на потерянных предприятиях группы осталось около 430 тыс. тонн. Позднее холдинг направил энергетической компании «Донбассэнерго» украинского бизнесмена Игоря Гуменюка официальное письмо с рекомендацией не покупать этот уголь, пригрозив преследовать всех причастных к его покупке лиц по закону, «в том числе за финансирование терроризма».



Президент Украины Петр Порошенко назвал действия властей ДНР и ЛНР «захватом украинских предприятий, которые работали в правовом поле Украины».



«После захвата этих предприятий мы не можем иметь никаких торговых отношений с этими «конфискованными» предприятиями. Мы не позволим никакой их деятельности. И просим поддержки этих решений, в том числе путем усиления санкций ЕС против Российской Федерации, которая позволила это грубое нарушение международного права», — заявил Порошенко.



В середине марта Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о полном прекращении всего грузового транспортного сообщения с территориями ДНР и ЛНР.





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