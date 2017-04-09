В центре Стокгольма грузовик совершил наезд на людей, имеются жертвы

Погибли, по разным данным от 3 до 5 человек, премьер Швеции назвал происшествие терактом.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на находящийся на месте ЧП корреспондента Шведского радио, погибли пять человек. По данным Reuters, полиция подтвердила гибель уже трех человек при наезде грузовика в Стокгольме.

Примерно в полпятого по минскому времени грузовик на большой скорости врезался в гуляющих по одной из центральных улиц шведской столицы. Он остановился после того, как въехал в витрину одного из магазинов.

Въехавший в пешеходов грузовик принадлежит компании Spendrups. Ее представитель сообщил журналистам, что сегодня машину угнал неизвестный, пока водитель отвлекся при разгрузке товара.

Сообщается, что полиция задержала подозреваемого в совершении наезда.

Премьер Швеции назвал наезд на людей в центре Стокгольма терактом, под охрану взяты дом правительства, парламент и королевский дворец в Стокгольме.