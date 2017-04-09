- 10:05
-
16:06
Белорусским ученым пообещали сказочное финансирование, но для архиважных проектов
-
14:23
Лукашенко недоволен исполнением декрета о тунеядцах, поэтому хочет привлечь ученых
-
10:40
Апрельские шутки продолжаются: «Белнефтехим» снова на 1 копейку повысил цены на топливо
В центре Стокгольма грузовик совершил наезд на людей, имеются жертвы
07 апреля 2017
Погибли, по разным данным от 3 до 5 человек, премьер Швеции назвал происшествие терактом.
AFP 2017/ Jonathan Nackstrand
Как сообщает ТАСС, со ссылкой на находящийся на месте ЧП корреспондента Шведского радио, погибли пять человек. По данным Reuters, полиция подтвердила гибель уже трех человек при наезде грузовика в Стокгольме.
Примерно в полпятого по минскому времени грузовик на большой скорости врезался в гуляющих по одной из центральных улиц шведской столицы. Он остановился после того, как въехал в витрину одного из магазинов.
Въехавший в пешеходов грузовик принадлежит компании Spendrups. Ее представитель сообщил журналистам, что сегодня машину угнал неизвестный, пока водитель отвлекся при разгрузке товара.
Сообщается, что полиция задержала подозреваемого в совершении наезда.
Премьер Швеции назвал наезд на людей в центре Стокгольма терактом, под охрану взяты дом правительства, парламент и королевский дворец в Стокгольме.
-
Столкновение произошло в Москве поздно вечером 8 апреля. Около 20 человек пострадали, 16 из них госпитализированы, в том числе ребенок. По предварительным данным среди пострадавших два гражданина Беларуси.
-
В ночь на 8 апреля умер советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко. Ему было 85 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
-
Представитель энергохолдинга ДТЭК пригрозил международным преследованием всем, кто попытается воспользоваться углем с перешедших под контроль властей ДНР и ЛНР шахт.
-
США нанесли ракетный удар по авиабазе ракетных войск Сирии. Россия оценила эти действия как акт агрессии против суверенного государства и собирается принять меры.
-
Мировые цены на продукты питания упали в марте вследствие больших запасов в сочетании с благоприятными прогнозами производства.
-
Норвегия сообщила о планах построить первый в мире судоходный морской тоннель. Длина тоннеля через норвежский полуостров Стад составит 1,7 км, ширина – 36 метров.
-
В жилом доме в Санкт-Петербурге, из которого ранее эвакуировали жильцов, обезвредили взрывное устройство. Об этом рассказал глава администрации Невского района города Константин Серов.
-
Morgan Stanley по ошибке завысил прогнозируемую прибыль компании Snap на 5 млрд долларов.
-
Мужчина пострадал при взрыве в Ростове-на-Дону.
-
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен обсуждать свои военные планы в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным.
-
Общее число курильщиков на планете достигло миллиарда человек, и сегодня каждый четвертый мужчина и каждая двадцатая женщина являются никотинозависимыми.
-
Дата пуска ракеты не называется.
-
Литовский Департамент госбезопасности (ДГБ) в прошлом году рекомендовал остановить инвестиции шести компаний в сферы, связанные с экономической и энергетической безопасностью, в связи с отношениями с Россией.
-
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил требования к антитеррористической защищенности объектов метрополитена. Одной из таких мер стало создание групп быстрого реагирования в метро.
-
Депутаты Европарламента одобрили резолюцию, которая обозначает условия для выхода Великобритании из ЕС (Brexit).
-
В квартире Акбаржона Джалилова, подозреваемого в совершении теракта в метро Петербурга, проведены обыски. Следователи ничего не нашли.
-
В Мадриде на базе учебного языкового центра "Лингволандия" организованы курсы изучения современного белорусского языка для представителей белорусской диаспоры и испанских граждан.
-
Национальная общественная телерадиокомпания Украины ответила на заявление о возможном бойкоте конкурса в Киеве со стороны нескольких европейских стран.
-
По последней версии, теракт в вагоне метро осуществил смертник. Предполагается, что им был уроженец Кыргызстана с российским гражданством.
-
Будут задействованы бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25М и Су-25СМ. Ранее в марте на учениях в Крыму Россия отрабатывала высадку десанта.
-
В Беларуси в четвертый раз за 2017 год подорожало топливо. В ночь на 8 апреля цены вновь изменились на одну копейку.
-
Начальник управления регулирования небанковских операций Национального банка Дмитрий Набздоров пояснил, как будет исполняться указ президента № 109 и предоставляться лизинг на приобретение жилья.
-
В ближайшие выходные температура воздуха составит днем +11.. +15, в начале следующей недели столбик поднимется до +22 градусов.
-
Национальная общественная телерадиокомпания Украины ответила на заявление о возможном бойкоте конкурса в Киеве со стороны нескольких европейских стран.
-
Неизвестный мужчина обманом заставил банк сделать крупные международные переводы
Возле газопровода в Ветке обнаружена 500-килограммовая немецкая авиабомба
Завершено расследование дела о разбойных нападениях на таксистов
Три главбуха лельчицкой компании осуждены за пособничество в уклонении от уплаты налогов
Минский городской суд вынес приговор несовершеннолетнему учащемуся гимназии № 74, который в мае прошлого года нанес несколько ножевых ранений своей учительнице.
-
-
Заседание межведомственной экспертной рабочей группы по рассмотрению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ по вопросам совершенствования избирательного процесса в Беларуси состоялось в Центризбиркоме.
-
-
-
Компания Gartner сделала прогноз десяти главных технологических инноваций для бизнеса
Gartner определила технологические инновации следующей пятилетки
Три федеральных кита экономики Германии. Земля Северный Рейн-Вестфалия
-
-