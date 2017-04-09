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Умер известный космонавт Георгий Гречко

В мире

08 апреля 2017

АА

В ночь на 8 апреля умер советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко. Ему было 85 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Умер известный космонавт Георгий Гречко

Как рассказала РБК его дочь Ольга, Гречко «ушел из жизни сегодня в 6.40 в 81 больнице». «Последние минуты с ним была его жена Екатерина, причина смерти сердечная недостаточность», — добавила собеседница РБК, отметив, что в семье Гречко «очень любят и помнят». «Он был очень светлым человеком», — заключила она.

Георгий Михайлович Гречко родился 25 мая 1931 года в городе Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). Его мама была родом из деревни Копцевичи Чашникского района (Витебская область).

— В детстве меня часто возили к белорусскому дедушке, в хате которого не было ни электричества, ни керосиновой лампы, ни свечей. Хата освещалась лучиной — горящей щепкой, и при этой лучине дед читал Библию и «Ниву», — рассказывал космонавт.

В 2011 году в связи со своим 80-летием он приезжал в Беларусь на родину матери.

Георгий Гречко — дважды Герой Советского Союза. Летчик-космонавт СССР (1975).

Он совершил три космических полета. Первый — с 11 января по 9 февраля 1975 года в качестве бортинженера корабля «Союз-17» и первой основной экспедиции на орбитальную станцию «Салют-4».

Второй, рекордный для своего времени, — с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года в качестве бортинженера корабля «Союз-26» и первой основной экспедиции на станцию «Салют-6», совершив выход в открытый космос для проверки исправности стыковочного узла.

Третий — с 17 по 26 сентября 1985 года в качестве бортинженера корабля «Союз-Т-14» (старт) и «Союз-Т-13» (посадка) в период пересменки на станции «Салют-7».

С мая 1986 года Гречко работал в Институте физики биосферы РАН, оставаясь до марта 1992-го космонавтом-исследователем этого учреждения, а после — научным сотрудником. Он защитил степени кандидата технических (1967) и доктора физико-математических наук. Автор мемуаров «Космонавт № 34. От лучины до пришельцев».
 

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