МИД Беларуси: наших граждан нет среди пострадавших во время теракта в Стокгольме

"По имеющейся на данный момент информации властей Швеции, граждане Беларуси в результате теракта в Стокгольме не пострадали", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 7 апреля предположительно 39-летний гражданин Узбекистана направил грузовик в группу пешеходов, двигавшихся по одной из самых оживленных улиц Стокгольма. Он проехал почти полкилометра и врезался в здание торгового центра. В результате атаки погибли четыре человека и около 15 получили ранения.

