Поезд Москва-Брест столкнулся с электричкой

Столкновение произошло в Москве поздно вечером 8 апреля. Около 20 человек пострадали, 16 из них госпитализированы, в том числе ребенок. По предварительным данным среди пострадавших два гражданина Беларуси.

Предварительной причиной произошедшего называют экстренное торможение электрички из-за того, что пути перебегал мужчина.

«8 апреля в 22.16 на станции Кунцево-1 машинист пригородного поезда № 6919 Москва-Усово в целях предотвращения наезда на человека применил экстренное торможение, в результате чего была нарушена штатная работа тормозной системы электропоезда. За пригородным поездом следовал пассажирский поезд № 3 Москва-Брест, машинист которого применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, приостановлено движение по главным путям», — сказано в сообщении РЖД.

Информацию также подтвердили в ГУ МЧС по Москве. Сообщается, что столкновение поезда сообщением Москва — Брест и электрички произошло около 23 часов по минскому времени после того, как машинист электрически применил экстренное торможение. Авария произошла в районе улицы Герасима Курина. В момент аварии в поезде находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электропоезде - машинист, его помощник и 2 контролера, сообщает Следственный комитет России.

В результате столкновения с рельсов сошли три вагона электрички и локомотив пассажирского поезда.

Согласно сообщению МИД Беларуси, по предварительным данным, среди пострадавших в результате железнодорожной аварии два гражданина Беларуси.