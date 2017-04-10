Глава Нацбанка Украины подала заявление об отставке
10 апреля 2017
Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об увольнении.
фото: pravdainform.com.ua
Об этом она сообщила на пресс-конференции. «После почти трехлетнего пребывания на посту главы Национального банка я приняла решение покинуть эту должность и оставить Центральный банк», – сказала Валерия Гонтарева.
В июне 2014 года Гонтарева была назначена на должность Главы Национального банка Украины по представлению Президента Украины, ее кандидатуру поддержали 349 народных депутатов, передает БЕЛТА.
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