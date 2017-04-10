Глава Нацбанка Украины подала заявление об отставке

Об этом она сообщила на пресс-конференции. «После почти трехлетнего пребывания на посту главы Национального банка я приняла решение покинуть эту должность и оставить Центральный банк», – сказала Валерия Гонтарева.

В июне 2014 года Гонтарева была назначена на должность Главы Национального банка Украины по представлению Президента Украины, ее кандидатуру поддержали 349 народных депутатов, передает БЕЛТА.

