Лондон настаивает на новых санкциях в отношении Москвы
В мире
10 апреля 2017
АА
Кремль следует наказать за поддержку Башара Асада, уверен глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Он намерен убедить в этом другие страны Запада.
фото: dw.com
Великобритания намерена подтолкнуть Запад к введению новых санкций в отношении российского руководства, если оно не прекратит поддержку сирийского президента Башара Асада. Британский министр иностранных дел Борис Джонсон добивается, чтобы западные страны разработали "серьезные штрафные меры" в ответ на газовую атаку, в результате которой погибли до 90 человек, пишет 10 апреля британское издание The Times (перевод – «Немецкая волна»).
Новые санкции призваны существенно усложнить жизнь российским правительственным чиновникам, отмечает издание. Согласно его информации, документ о санкциях был подготовлен Джонсоном для встречи министров иностранных дел стран G7 в итальянской Лукке.
Накануне, 9 апреля, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что не исключает ужесточения санкций против Москвы и Тегерана за поддержку режима президента Сирии Асада. «Полагаю, мы обсудим этот вопрос. Уже начали его обсуждать. На данный момент ничего не исключается», – подчеркнула она.
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