В Будапеште 70 тысяч человек вышли на акцию протеста против закрытия университета Сороса
В мире
10 апреля 2017
АА
В столице Венгрии прошла акция против закрытия Центрально-Европейского университета, основанного Джорджем Соросом.
Число демонстрантов фотограф агентства AFP оценил в 60 тысяч, организаторы утверждают о 80 тысячах участников (в том числе бывших и настоящих студентов и учителей), которые устроили шествие от набережной Дуная до здания парламента. Это самый многолюдный митинг в государстве за последние два-три года, пишет ryb.ru.
Десятки тысяч человек провели акцию протеста в Будапеште против нового законодательства, которое может принудить покинуть страну институт, основанный североамериканским миллионером Джорджем Соросом.
Центрально-Европейский институт аккредитован в США, однако отделения вуза в данной стране нет.
Законодательный проект уже вызвал критику со стороны сотен ведущих ученых во всем мире, а еще правительств США и Европейского Союза.
Президент Венгрии Янош Адер должен подписать законодательный проект к понедельнику, чтобы он стал законом.
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