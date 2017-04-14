Почему развязываются шнурки?

Результаты исследования они описали в статье в журнале Proceedings of the Royal Society A.

Как пишет Gazeta.ru, сначала они записали на видео бег на беговой дорожке одной из авторов и бегуньи Кристин Грегг, а затем проанализировали замедленную запись. Выяснилось, что во время бега нога ударялась о землю с силой, в семь раз превышающей силу тяжести. Это приводило к растягиванию и ослаблению узла. Когда узел ослабевает, инерционная сила воздействует на свободные концы шнурков, окончательно его развязывая.

Понимание механики узлов необходимо для того, чтобы разобраться, с какими проблемами сталкиваются узловые структуры, отмечают исследователи. Учитывая, что узлы встречаются везде, начиная от ДНК и заканчивая судоходством и парашютным спортом, понимание того, как на них влияют динамические нагрузки, достаточно важно.