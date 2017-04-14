Россия заблокировала резолюцию ООН по Сирии

Россия наложила вето на принятие в СБ ООН резолюции, осуждающей предполагаемое применение химического оружия в сирийском Идлибе.
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Против проекта резолюции также выступила Боливия. Китай, Казахстан и Эфиопия при голосовании воздержались, сообщает Коммерсант.
Проект был подготовлен делегациями США, Великобритании и Франции. В нем осуждалось использование химического оружия в Сирии, в частности, якобы осуществленная атака. Также в резолюции предлагалось помочь с расследованием предполагаемых инцидентов с химоружием в Сирии.
США считают, что 4 апреля сирийский режим нанес удар по собственному народу с применением химического оружия, использовав отравляющее вещество нервно-паралитического действия зарин, в городе Хан-Шейхун в южной провинции Идлиб. По сообщениям наблюдателей в данном районе, число жертв химической атаки составило от 50 до 100 человек (в том числе много детей), пострадали несколько сотен человек.
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