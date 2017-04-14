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Годовой доход Путина в 2016 году составил 8,9 миллионов российских рублей

В мире

14 апреля 2017

АА

На сайте Кремля опубликована декларация о доходах российского президента

Годовой доход Путина в 2016 году составил 8,9 миллионов российских рублей

Как сообщает Forbes, средний ежемесячный доход главы российского государства составил 738 тыс. рублей. За 2016 год Владимир Путин заработал 8858,432 тыс. рублей, что ниже доходов, полученных им в 2015 году на 33 тыс. рублей.

Средний доход главы государства в месяц на протяжении 2016 года составил 738 тыс. рублей  В 2015 году это показатель был равен 741 тыс. рублей. Согласно информации, содержащейся в декларации президента, его недвижимость и автопарк остались прежними. В собственности Путина — земельный участок на 1500 кв. м, квартира в 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м. В его пользовании также квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Все эти объекты находятся в России.

Президент России также является обладателем двух раритетных автомобилей «Волга» ГАЗ М21, внедорожника «Нива» и прицепа «Скиф». В 2013 году заработок президента составлял более 3,6 млн рублей, в 2014 году — 7,6 млн. Более чем двукратный рост был обусловлен указом о повышении денежного вознаграждения президенту и премьер-министру России, чья зарплата на тот момент отставала от доходов подчиненных.

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