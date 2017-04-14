Трамп назвал президента Сирии «животным» и «мясником»
14 апреля 2017
Представитель МИД Сирии – Трампу: Вы сами животное.
lenta.ru
Помощник главы сирийского МИДа Айман Суссан отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа, назвавшего президента Сирии Башара Асада «животным».
«Если вы сами животное, не надо думать, что все остальные такие же», – заявил представитель МИД Сирии.
Суссан подчеркнул, что Асад возглавляет суверенное государство как народный избранник, а потому оценивать его тоже должен народ Сирии, «а не Трамп», – сообщает Взгляд.
Ранее в интервью Fox Business, говоря о своем сирийском коллеге, Трамп зявил, что «если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было». Кроме того, он называл Асада «мясником».
-
Крымские пограничники задержали буксир, нарушивший госграницу России
-
Европейский вещательный союз сообщил, что не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе. «Первый канал» не считает возможным в сложившейся ситуации транслировать конкурс «Евровидение-2017», – говорится в заявлении телеканала.
-
В Люблинский районный суд Москвы поступил иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК).
-
Она составит 205 росс. рублей за бутылку 0,5 литров или в белорусских рублях – около 6,85 рублей.
-
Удар международной коалиции по позициям боевиков в Дейр-эз-Зоре повлек гибель сотен человек, включая мирных жителей. Генштаб ВС Сирии утверждает, что удар пришелся по складу химоружия террористов.
-
Инженеры из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, почему развязываются шнурки.
-
Испанский ретейлер Zara, принадлежащий Inditex Group, заключил контракт на производство одежды в России, сообщил журналистам замминистра торговли и промышленности Виктор Евтухов.
-
Беглый украинский олигарх Сергей Курченко при поддержке российских властей пытается стать монопольным оператором по поставке российского сжиженного газа в Украину.
-
Дональд Трамп положительно оценил прошедшие встречи главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона в Москве. Он считает, что было бы «чудесно» поладить с российскими властями.
-
Об этом шаге накануне Пасхи участники контактной группы по урегулированию огня на востоке Украины договорились на вчерашней встрече в Минске.
-
Россия наложила вето на принятие в СБ ООН резолюции, осуждающей предполагаемое применение химического оружия в сирийском Идлибе.
-
Генпрокуратура установила, что Россельхознадзор систематически «создает дополнительную нагрузку» на бизнес, инициируя незаконные проверки, и призвала к отставкам в ведомстве.
-
События 4 и 7 апреля спровоцировали жесткую полемику в политических кругах. «Китайские болванчики», которые «кивают», вместо того чтобы анализировать ситуацию, – это, по словам Путина, союзники Америки по НАТО.
-
Украинский самолет Ан-2-100 установил мировой рекорд. Он поднял 3 202 кг на высоту 2 700 метров.
-
Единороссы Василий Пискарев и Эрнест Валеев внесли в Думу законопроект, расширяющий полномочия полицейских. В документе, в частности, предлагается в определенных случаях разрешить применение огнестрельного оружия при скоплении людей.
-
Решение вопроса о введении новых санкций против России и Сирии было решено отложить до окончания расследования химической атаки на сирийский город, из-за которой и обсуждалась возможность их введения.
-
Как сообщают СМИ, в Сирии погиб российский военнослужащий по контракту Игорь Завидный.
-
Лидер оппозиционной парламентской партии "Порядок и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис (Remigijus Žemaitaitis) возмутился высокими ценами на детские игрушки.
-
Доля россиян, негативно относящихся к США, снижается, хотя все еще довольно высока: сейчас плохо эту страну воспринимают 52% против 64% в 2016 году и 73% в 2015 году.
-
В столице Венгрии прошла акция против закрытия Центрально-Европейского университета, основанного Джорджем Соросом.
-
В Беларуси в четвертый раз за 2017 год подорожало топливо. В ночь на 8 апреля цены вновь изменились на одну копейку.
-
По итогам первого квартала 2017 года рынок столичных квартир опять ушел в рост, причем относительно рекордных показателей 2016 года. Эксперты прогнозируют дальнейший рост не только количества сделок, но и цены квадратного метра.
-
Минздрав создаст сайт для продвижения здорового образа жизни
В 2016 году Беларусь потратила на охрану окружающей среды 832,1 миллиона рублей
За последние 10 лет число онкологических заболеваний у детей увеличилось на 13 процентов
Генетическая экспертиза позволила раскрыть преступление годичной давности
Белорусы стали меньше употреблять спиртное, сообщил заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья Алексей Кралько.
-
-
Российские авиакомпании получили телеграмму Росавиации с предупреждением о возможном приостановлении чартерных полетов в Турцию.
-
За 7 лет действия декрета №10 «О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь» Витебским облисполкомом подписано 178 инвестиционных договоров на сумму почти 2,33 млрд рублей.
-
Заседание межведомственной экспертной рабочей группы по рассмотрению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ по вопросам совершенствования избирательного процесса в Беларуси состоялось в Центризбиркоме.
-
-
-
Компания Gartner сделала прогноз десяти главных технологических инноваций для бизнеса
Gartner определила технологические инновации следующей пятилетки
Три федеральных кита экономики Германии. Земля Северный Рейн-Вестфалия
-
-