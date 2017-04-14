У берегов Крыма было арестовано итальянское судно

Сторожевой катер задержал буксир «Аран», который шел под флагом Мальты (порт приписки - Валетта, Италия).

«На борту остановленного судна находились капитан и шесть членов экипажа – граждане Хорватии, Словении, Черногории. В ходе осмотра буксира были выявлены нарушения порядка следования от внешней границы территориального моря России», – ссылается деловая газета «Взгляд» на сообщение погрануправления ФСБ по Крыму.

Данное событие произошло 10 апреля, но известно о нем стало лишь сейчас.

В результате «Аран» был доставлен на якорную стоянку в Керчь. Ему запретили выходить из порта до вынесения решения об административном нарушении.

Компании-владельцу судна грозит штраф в сумме 430 тыс. рублей.

Неделю назад российские пограничники задержали у берегов Крыма судно «Рыбак Херсона» под флагом Украины, его капитан был оштрафован на 60 тыс. рублей по ст. КоАП «нарушение режима госграницы РФ».