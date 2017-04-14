Юлия Самойлова будет представлять Россию на «Евровидении» в 2018 году
В мире
14 апреля 2017
АА
Об имеющейся договоренности с Европейским вещательным союзом заявил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст
Как сообщает ТАСС, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2018 году. Его слова подкрепляет имеющаяся договоренность по этому поводу с Европейским вещательным союзом (EBU).
По мнению главы «Первого канала», EBU должен отдавать себе отчет, что конкурс потеряет значительную зрительскую аудиторию из-за отмены трансляции в России. «Мне кажется, они должны в первую очередь следить за соблюдением правил конкурса, которые вряд ли предусматривают, что страна, в которой проходит в данный момент конкурс, может вводить ограничения на участников»,— подчеркнул Эрнст.
СБУ запретила Юлии Самойловой въезд в страну из-за посещения ею Крыма на три года.
Европейский вещательный союз сообщил, что не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе. «Первый канал» не считает возможным в сложившейся ситуации транслировать конкурс «Евровидение-2017», – говорится в заявлении телеканала.
События 4 и 7 апреля спровоцировали жесткую полемику в политических кругах. «Китайские болванчики», которые «кивают», вместо того чтобы анализировать ситуацию, – это, по словам Путина, союзники Америки по НАТО.
Единороссы Василий Пискарев и Эрнест Валеев внесли в Думу законопроект, расширяющий полномочия полицейских. В документе, в частности, предлагается в определенных случаях разрешить применение огнестрельного оружия при скоплении людей.