Юлия Самойлова будет представлять Россию на «Евровидении» в 2018 году

Как сообщает ТАСС, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2018 году. Его слова подкрепляет имеющаяся договоренность по этому поводу с Европейским вещательным союзом (EBU).

По мнению главы «Первого канала», EBU должен отдавать себе отчет, что конкурс потеряет значительную зрительскую аудиторию из-за отмены трансляции в России. «Мне кажется, они должны в первую очередь следить за соблюдением правил конкурса, которые вряд ли предусматривают, что страна, в которой проходит в данный момент конкурс, может вводить ограничения на участников»,— подчеркнул Эрнст.

СБУ запретила Юлии Самойловой въезд в страну из-за посещения ею Крыма на три года.