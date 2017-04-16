Эрдогану надо больше власти: в Турции проходит референдум по изменениям в конституцию
В мире
16 апреля 2017
АА
Голосование на референдуме по реформе государственного устройства началось в Турции. Избирателям предстоит одобрить или отклонить изменения в конституции, предусматривающие существенное усиление власти президента Реджепа Эрдогана.
polit-gramota.ru
В Турции началось голосование на референдуме по внесению изменений в конституцию страны, которые предложил президент Реджеп Эрдоган, сообщает Reuters. В случае успеха референдума страна станет президентской республикой с обширными полномочиями главы государства.
Последние опросы общественного мнения показали, что сторонники расширений полномочий президента лидируют с небольшим отрывом, сообщает РБК .
В голосовании имеют право принять участие около 55 миллионов граждан Турции. В стране открылись более 167 тыс избирательных участков. На востоке страны голосование началось в 7:00 (совпадает с мск), на остальной территории участки открылись в 8:00 и закроются в 17.00.
Если реформы Эрдогана пройдут, то президент страны получит право лично назначать министров, представлять бюджет, выдвигать кандидатуры большинства судей высших судов и издавать указы, которые получат статус законов. Президент также сможет объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент.
Европейский вещательный союз сообщил, что не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе. «Первый канал» не считает возможным в сложившейся ситуации транслировать конкурс «Евровидение-2017», – говорится в заявлении телеканала.