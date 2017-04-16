В возрасте 117 лет умерла старейшая жительница Земли
16 апреля 2017
Итальянка Эмма Морано, которая считалась старейшим жителем Земли, умерла в возрасте 117 лет 137 дней.
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Об этом в субботу, 15 апреля, сообщает La Republica.
Секретом своего долголетия женщина считала употребление трех яиц в день, рубленое мясо и одиночество.
Морано была признана старейшей жительницей планеты в мае 2016 года после смерти американки Сузанны Мушатт Джонс. Итальянка также была последним человеком, родившимся до 1900 года.
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