Протесты после референдума в Турции: в Стамбуле бьют в кастрюли и сковороды
В мире
17 апреля 2017
АА
Граждане турецкой столицы выступили против итогов референдума о расширении полномочий Эрдогана.
фото: bbc.com
Жители нескольких районов Стамбула провели необычную акцию протеста против итогов референдума, в результате которых президент Эрдоган получил беспрецедентные полномочия. Они били в кастрюли и сковороды, высовываясь из окон своих домов, сообщает ВВС.
Такие протесты были отмечены как минимум в четырех районах города. Небольшие группы протестующих также вышли на улицы.
По итогам подсчета более 99% бюллетеней, за внесение в конституцию поправок, которые расширяют полномочия президента, высказалось 51,35% голосовавших, против – 48,65%.
Три крупнейших города Турции, включая Стамбул, по предварительным данным, проголосовали против изменений.
В результате воскресного голосования, которое называют поворотным моментом в истории страны, Турция превратится из парламентской в президентскую республику. Сторонники Эрдогана говорят, что это поможет модернизировать страну, однако его оппоненты опасаются роста авторитаризма. Кемаль Кылычдароглу, лидер Народно-республиканской партии (ведущей оппозиционной партии Турции) уже подверг сомнению легитимность референдума.
Голосование на референдуме по реформе государственного устройства началось в Турции. Избирателям предстоит одобрить или отклонить изменения в конституции, предусматривающие существенное усиление власти президента Реджепа Эрдогана.
Европейский вещательный союз сообщил, что не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе. «Первый канал» не считает возможным в сложившейся ситуации транслировать конкурс «Евровидение-2017», – говорится в заявлении телеканала.