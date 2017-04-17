Сколько потеряла Россия от торговой войны с Турцией?

Россия потеряла от 1,3 млрд до 1,5 млрд долларов из-за пошлин на поставки зерна в Турцию, введенных в ответ на запрет импорта турецких помидоров в Россию. Такие данные приведены в отчете, подготовленном совместно экспертами Института Гайдара и Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), пишет РБК.



При этом торговая война с Турцией освободила нишу в России для местных производителей помидоров и огурцов емкостью полмиллиарда долларов, указывают эксперты. При этом авторы отчета указывают на то, что импортные турецкие помидоры, которые занимали 43% от всех импортных помидоров в России, обходились российскому покупателю дешевле, чем отечественные.



Россия ввела продовольственное эмбарго против Турции после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24, который выполнял боевое задание в Сирии. Несмотря на постепенное потепление отношений с Турцией летом 2016 года, которое привело к постепенному снятию эмбарго с ряда товаров (цитрусовых, косточковых, лука, цветной капусты, гвоздики и брокколи), эмбарго на томаты сохранилось, указывают авторы отчета.

По расчетам экспертов Института Гайдара и РАНХиГС, общие затраты государства и бизнеса на программу импортозамещения составили 34,2 млрд руб. При курсе доллара 60 руб. за доллар это составляет примерно 570 млн долларов.





