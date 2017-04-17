СМИ: в Санкт-Петербурге могут ввести электронные визы для отдельных категорий иностранцев

Это следует из письма губернатора Георгия Полтавченко председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, копия которого оказалась у «Коммерсанта».



Власти Санкт-Петербурга обсуждают инициативу по введению электронных виз для отдельных категорий иностранцев. «Мы обратились для рассмотрения возможности предоставления электронных виз для двух категорий граждан: для тех, кто приезжает на конгрессно-выставочные мероприятия, и для участников или посетителей спортивных мероприятий. Это наименее миграционно опасная часть туристов. И это может увеличить турпоток в город на 30%», — пояснил глава городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.

Он добавил, что в декабре прошлого года соответствующие предложения были отправлены президенту Владимиру Путину, а в нынешнем году инициативу направили председателю Совета федерации Валентине Матвиенко. Как отметил господин Мушкарев, электронная виза не упрощает порядок ее получения.

«Это не облегчение визового режима. Документы (необходимые для получения визы.— "Ъ") нужны будут те же самые, размер визового сбора — тот же самый. Здесь дело в современном способе предоставления информации, который также способствует безопасности, потому что данные доходят быстрее», — уточнил глава петербургского комитета по развитию туризма.

Он также подчеркнул, что вопрос о введении электронных виз вряд ли удастся решить в короткие сроки. «Вопрос требует детальной проработки, и быстрого ответа ждать не стоит. Например, вопрос о введении 72-часового безвизового режима для прибывающих на паромах решался несколько лет», — цитирует «Интерфакс» Андрея Мушкарева.

Как сообщал «Ъ», ранее власти Санкт-Петербурга выразили интерес в введении бесплатных электронных виз для интуристов. Распространение практики по всей стране, по предварительным оценкам, позволило бы бюджетам разных уровней заработать дополнительно более 200 млрд руб.