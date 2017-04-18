8 июня в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что для выхода из Евросоюза стране нужен стабильный парламент и сильное правительство .

О решении правительства Мэй объявила в срочном обращении к согражданам, которое сделала около резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне, сообщает Reuters. Премьер сообщила, что внесет 19 апреля в парламент законопроект о проведении досрочных выборов, его принятие потребует двух третей голосов.

Необходимость выборов Мэй объяснила тем, что в парламенте страны нет единства по вопросу выхода Великобритании из Европейского союза. За выход из союза граждане страны проголосовали на референдуме в июне 2016 года.

«Британия покидает Европейский союз и пути назад нет <...> Мы вернем контроль над своей валютой, законами, границами и будем свободно заключать сделки со старыми друзьями и новыми партнерами», — заявила премьер. «Это правильный подход, но другие политические партии противостоят ему», — сказала Мэй, ставшая премьером после референдума.

По словам премьера, оппозиционная Лейбористская партия обещает заблокировать финальные договоренности с ЕС по выходу Великобритании, либерал-демократы парализуют работу нижней палаты, а Шотландская национальная партия противостоит тому, что делает правительство. Мэй объяснила, что не готова позволить оппонентам правящей Консервативной партии подорвать переговоры по Brexit.

Процедура по выходу из Европейского союза Великобритания начала 29 марта, когда Лондон официальным письмом уведомил об этом руководство Евросоюза. «Пути назад нет», — заявила тогда премьер Тереза Мэй.

Сейчас в парламенте 330 из 650 мест занимает Консервативная партия. Лейбористы занимают 232 места, Шотландская национальная партия – 54, либеральные демократы – 9.

Лидер Либерально-демократической партии Тим Фаррон заявил, что его партия поддержит проведение выборов. «Если вы хотите избежать катастрофического Brexit. Если вы хотите сохранить Великобританию в едином рынке (ЕС). Если вы хотите Британию, которая открыта, толерантна и едина, это ваш шанс», — цитирует его слова британская газета The Guardian. «За» выборы и Партия зеленых, о чем сообщила один из ее лидеров Каролин Лукас.