Лебедев: в целом развитие СНГ "поступательное и позитивное"
В мире
18 апреля 2017
АА
Однако, по мнению исполнительного секретаря СНГ, некоторые проблемы в интеграционном объединении все же существуют.
«Появляются проблемы в нашем взаимодействии, а без этого, собственно, не бывает никаких процессов», – цитирует Сергея Лебедева БЕЛТА. С его слов, чаще всего проблемные моменты связаны с реализацией каких-то проектов, планов, однако они не являются доминирующими.
«В целом мы оцениваем наше развитие как поступательное и позитивное. Да, эти проблемы мы решаем», – заверил председатель Исполкома СНГ. Лебедев выразил мнение, что имидж любой организации, любого интеграционного объединения складывается исходя из результатов, которых добиваются страны-участницы. «Если у нас будет больше позитивных примеров во взаимодействии, то и имидж будет лучше. Мы стараемся над этим работать», – сказал он.
В качестве примера Сергей Лебедев привел последний экономический форум СНГ, который прошел в марте в Москве. «Этот форум подтвердил, что у нас есть над чем работать. Но есть и позитивные результаты – в частности, реализация Договора о зоне свободной торговли», – уточнил председатель Исполкома СНГ. «Не все просто складывается. Когда высвечиваются те или иные недостатки, это естественно. Но нужно не концентрировать внимание только на недостатках, а показывать наравне с этим и позитивные моменты деятельности», – убежден Сергей Лебедев.
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