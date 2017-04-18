Лебедев: в целом развитие СНГ "поступательное и позитивное"

«Появляются проблемы в нашем взаимодействии, а без этого, собственно, не бывает никаких процессов», – цитирует Сергея Лебедева БЕЛТА. С его слов, чаще всего проблемные моменты связаны с реализацией каких-то проектов, планов, однако они не являются доминирующими.

«В целом мы оцениваем наше развитие как поступательное и позитивное. Да, эти проблемы мы решаем», – заверил председатель Исполкома СНГ. Лебедев выразил мнение, что имидж любой организации, любого интеграционного объединения складывается исходя из результатов, которых добиваются страны-участницы. «Если у нас будет больше позитивных примеров во взаимодействии, то и имидж будет лучше. Мы стараемся над этим работать», – сказал он.

В качестве примера Сергей Лебедев привел последний экономический форум СНГ, который прошел в марте в Москве. «Этот форум подтвердил, что у нас есть над чем работать. Но есть и позитивные результаты – в частности, реализация Договора о зоне свободной торговли», – уточнил председатель Исполкома СНГ. «Не все просто складывается. Когда высвечиваются те или иные недостатки, это естественно. Но нужно не концентрировать внимание только на недостатках, а показывать наравне с этим и позитивные моменты деятельности», – убежден Сергей Лебедев.