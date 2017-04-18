Сбербанк признан самым дорогим брендом России

Бренд Сбербанка снова возглавил рейтинг самых ценных брендов России, сообщает РБК со ссылкой на исследования компании Brand Finance. За 2016 год стоимость бренда выросла на 23%, что позволило Сбербанку переместиться с 200-го на 157-е место в мировом рейтинге Brand Finance.

В списке банковских брендов мира Сбербанк занимает 24-е место, среди европейских банков Сбербанк шестой. «Brand Finance оценивает стоимость бренда с помощью метода освобождения от роялти, определяющего, сколько была бы готова заплатить компания за лицензирование своего бренда, если бы он не являлся ее собственностью. Данный подход предполагает оценку будущих доходов, связанных с брендом, и расчёт ставки роялти, которые будут уплачиваться за использование бренда», - отмечается в сообщении Сбербанка.

По оценке Brand Finance, стоимость бренда Сбербанка сегодня составляет около 570 млрд. рублей, что лишь немногим меньше совокупной стоимости занимающих второе и третье места в российском «зачёте» брендов «Газпрома» (305,3 млрд рублей) и ЛУКОЙЛа (283,9 млрд рублей).

Кроме того, в десятку самых дорогих в России вошли бренды «Роснефти» (180 млрд рублей), «Магнита» (153 млрд рублей), «Сургутнефтегаза» (134,7 млрд рублей), РЖД (117.3 млрд рублей), ВТБ (106,3 млрд рублей), МТС (93,11 млрд рублей) и «Татнефти» (89,55 млрд рублей).

Составленный Brand Finance рейтинг пятисот самых дорогих брендов мира вновь возглавил Google, подорожавший более чем на 24% (до 109,47 млрд долларов) и оттеснивший на второе место бренд Apple (107,141 млрд долларов, минус 26,5%).

Кроме того, в топ-10 вошли бренды:

Amazon (106,4 млрд долларов, плюс 52%);

AT&T (87 млрд долларов, плюс 45%);

Microsoft (76,265 млрд долларов, плюс 13,4%);

Samsung (66,219 млрд долларов, плюс12,96%);

Verizon (65,875 млрд долларов, плюс 4,3%);

Walmart (62,211 млрд долларов, плюс 15,9%);

Facebook (61,998 млрд долларов, плюс 82%);

ICBC (47,832 млрд долларов, плюс 31%).