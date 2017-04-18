В карибском бассейне арестован танкер с нефтью из Венесуэлы

Как сообщает Reuters со ссылкой на материалы суда, был арестован танкер NS Columbus, перевозивший нефть государственной компании Венесуэлы PDVSA, из-за долга перед российской судоходной компанией «Совкомфлот».

По решению суда, которое было вынесено еще в марте, NS Columbus выгрузил сырую нефть в терминале на острове Синт-Эстатиус, расположенном к югу от Синт-Мартена, указывает агентство. Решение о том, получит ли нефть с задержанного танкера «Совкомфлот», примет Адмиралтейский суд Соединенного Королевства.

В октябре 2016 года PDVSA отправила танкер с нефтью в страны Карибского бассейна в надежде выручить за нее около 20 млн долларов. Однако владелец танкера, компания «Совкомфлот», потребовала от государственной нефтяной компании Венесуэлы выплатить 30 млн долларов за использование судов. Обращением в суд «Совкомфлот» рассчитывает добиться погашения части задолженности.

Эта судебная тяжба говорит о том, что судоходные компании становятся все более агрессивными в стремлении добиться выплаты долгов PDVSA и показывает, что политические союзники Венесуэлы, такие как Россия, теряют терпение из-за просроченных платежей