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Апрельские тезисы: 21 апреля Александр Лукашенко обратится к народу и парламенту

В мире

ЕЖЕДНЕВНИК, 19 апреля 2017

АА

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 21 апреля обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Апрельские тезисы: 21 апреля Александр Лукашенко обратится к народу и парламенту

euroradio.fm

Выступление главы государства состоится во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, сообщается на сайте президента.

Прямую трансляцию из Овального зала Дома правительства будут вести телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также Первый национальный канал Белорусского радио. Трансляция начнется в 10.00. Телевизионную версию послания покажут в вечернем эфире белорусских телеканалов.

На мероприятие приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов государственного управления, крупнейших предприятий и средств массовой информации, представители дипломатического корпуса.

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