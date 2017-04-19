Апрельские тезисы: 21 апреля Александр Лукашенко обратится к народу и парламенту
В мире
ЕЖЕДНЕВНИК,
19 апреля 2017
АА
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 21 апреля обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.
euroradio.fm
Выступление главы государства состоится во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, сообщается на сайте президента.
Прямую трансляцию из Овального зала Дома правительства будут вести телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также Первый национальный канал Белорусского радио. Трансляция начнется в 10.00. Телевизионную версию послания покажут в вечернем эфире белорусских телеканалов.
На мероприятие приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов государственного управления, крупнейших предприятий и средств массовой информации, представители дипломатического корпуса.
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