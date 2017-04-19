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ФСБ выследил и ликвидировал во Владимире двух участников террористического подполья

В мире

19 апреля 2017

АА

В результате боестолкновения сотрудниками ФСБ были ликвидированы два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона, по данным спецслужбы, убитые подозреваются в подготовке терактов в России.

ФСБ выследил и ликвидировал во Владимире двух участников террористического подполья

azglobus.net

Сотрудники ФСБ ликвидировали во Владимирской области двух граждан одной из стран Среднеазиатского региона, которые подозреваются в организации терактов в России. Об этом Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил «Интерфаксу».

По данным ФСБ, подозреваемые оказали вооруженное сопротивление в ходе задержания. Среди сотрудников органов безопасности пострадавших нет.

Как сообщает ЦОС ФСБ, подозреваемые, 1991 и 1987 года рождения, были связаны с вербовщиками международных террористических организаций, а также проявляли интерес к технологии изготовления взрывных устройств.

ФСБ сообщает, что на месте проведения оперативно-разыскных мероприятий найдены компоненты для изготовления бомбы, автомат АК-74, пистолет ПМ, боеприпасы и экстремистская литература. Следственным подразделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело, передает агентство.

 

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