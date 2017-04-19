ФСБ выследил и ликвидировал во Владимире двух участников террористического подполья
В мире
19 апреля 2017
АА
В результате боестолкновения сотрудниками ФСБ были ликвидированы два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона, по данным спецслужбы, убитые подозреваются в подготовке терактов в России.
azglobus.net
Сотрудники ФСБ ликвидировали во Владимирской области двух граждан одной из стран Среднеазиатского региона, которые подозреваются в организации терактов в России. Об этом Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил «Интерфаксу».
По данным ФСБ, подозреваемые оказали вооруженное сопротивление в ходе задержания. Среди сотрудников органов безопасности пострадавших нет.
Как сообщает ЦОС ФСБ, подозреваемые, 1991 и 1987 года рождения, были связаны с вербовщиками международных террористических организаций, а также проявляли интерес к технологии изготовления взрывных устройств.
ФСБ сообщает, что на месте проведения оперативно-разыскных мероприятий найдены компоненты для изготовления бомбы, автомат АК-74, пистолет ПМ, боеприпасы и экстремистская литература. Следственным подразделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело, передает агентство.
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