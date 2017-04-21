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Forbes назвал самых богатых женщин России

В мире

21 апреля 2017

АА

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России.

Forbes назвал самых богатых женщин России

Лидером рейтинга стала супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Ее состояние оценивается в 1 млрд долларов, пишет gazeta.ru.

На второй строчке рейтинга оказалась бывшая жена председателя футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева Елена Рыболовлева – 600 млн долларов.

Третье место в текущем году заняла владелица группы S7 Наталия Филева с состоянием в 600 млн долларов.

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