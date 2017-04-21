Литва подписала важный договор с Россией, чтобы привлечь китайские грузы

"Литовские железные дороги" подписали договор с компанией OTLK, учредителями которой являются Россия, Беларусь и Казахстан.

Отныне китайский транзит пойдёт в страны Западной Европы через Литву, что существенно укрепит роль нашей страны в качестве связующего звена между Европой и Азией, пишет экономический обозреватель BALTNEWS.lt со ссылкой на пресс-службу ЛЖД.

В рамках выставки TransRussia представителями с "Литовских железных дорог" был подписан контракт с АО Объединённая транспортно-логистическая компания (ОТЛК) об организации перевозок грузов из Китая в Польшу через Литву.

"Китай имеет огромный потенциал в сфере грузоперевозок. По оценкам экспертов, в течение следующего десятилетия количество грузовых поездов между Китаем и Европой может вырасти в несколько раз", — сказал генеральный директор ЛЖД Мантас Барушка (Mantas Baruška).

До сих пор через Литву проходили редкие и нерегулярные перевозки грузов из Китая. После подписания контракта с OТЛК планируется пробный состав пустить до наступления лета, а в дальнейшем стремиться к регулярным перевозкам.

Членами-учредителями OТЛК являются Россия, Казахстан и Беларусь. Именно через эти три страны проследуют товары из Китая, пока они не достигнут Евроcоюза. Сотрудничество с OТЛК обеспечит прокладку маршрута через Литву.

Отметим, что TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России ежегодная выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В этом году она проходила 18-20 апреля в Москве при участии 330 компаний со всего мира.

Как сообщалось ранее, сегодня Литва является ведущим звеном в проекте "поезд Викинг", являющимся частью Транскаспийского транспортного пути из Китая к побережью Балтийского моря – к Клайпедскому морскому порту, откуда грузы отправляются в страны Западной Европы и Скандинавии.