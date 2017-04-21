Литва заняла первое место в рейтинге скорости публичного интернета Wi-Fi

По скорости публичного беспроводного Wi-Fi интернета первое место в мире вновь занимает Литва. Она опережает по этому показателю такие развитые страны, как Сингапур, Швейцария, Дания и Великобритания.

Об этом сообщает корреспондент BALTNEWS.lt со ссылкой на BusinessInsider, мирового лидера по инсайдерским новостям.

Оказывается, по всей территории страны расположены несколько тысяч точек доступа к Wi-Fi. Среди них – школы, больницы, библиотеки и другие учреждения. Также в стране — почти стопроцентной охват мобильным интернетом 4G.

Как пишет BALTNEWS.lt, пользование публичным Wi-Fi в Литве стабильно растёт на десятки процентов в год.