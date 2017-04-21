Тематические новости

Литва заняла первое место в рейтинге скорости публичного интернета Wi-Fi

В мире

21 апреля 2017

АА

По скорости публичного беспроводного Wi-Fi интернета первое место в мире вновь занимает Литва. Она опережает по этому показателю такие развитые страны, как Сингапур, Швейцария, Дания и Великобритания.

Литва заняла первое место в рейтинге скорости публичного интернета Wi-Fi

фото: islamnews.ru

Об этом сообщает корреспондент BALTNEWS.lt со ссылкой на BusinessInsider, мирового лидера по инсайдерским новостям.

Оказывается, по всей территории страны расположены несколько тысяч точек доступа к Wi-Fi. Среди них  – школы, больницы, библиотеки и другие учреждения. Также в стране — почти стопроцентной охват мобильным интернетом 4G.

Как пишет BALTNEWS.lt, пользование публичным Wi-Fi в Литве стабильно растёт на десятки процентов в год. 

В новостях упоминалось:
Поделиться новостью с друзьями :
Другие новости по тематике «В мире»
Блогеры